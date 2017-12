Jack Ma diz que IPO de serviços financeiros do Alibaba é certo A unidade de serviços financeiros do Alibaba "definitivamente" terá o capital aberto, disse nesta terça-feira o presidente-executivo do Conselho de Administração da empresa de comércio eletrônico, Jack Ma, mirando uma listagem na China continental daquela que é a joia da coroa da companhia.