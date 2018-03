Jackeline Petkovic deve deixar UTI hoje, diz hospital A apresentadora Jackeline Petkovic deverá ser transferida para o quarto ainda hoje, segundo informações da assessoria de imprensa do Hospital das Clínicas, onde ela está internada desde terça-feira. O quadro de saúde de Jackeline melhorou e segue estável. Ela está consciente e não respira mais com a ajuda de aparelhos, possibilitando a transferência da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o quarto, informou o hospital. Ainda não há previsão de alta. A apresentadora sofreu um acidente na região de Osasco, na Grande capital paulista. Ela teve ferimentos graves e foi levada para o Hospital das Clínicas de helicóptero. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, a apresentadora colidiu com uma carreta na altura do quilômetro 19 do Rodoanel. Após a batida, o carro ficou desgovernado e acabou colidindo em outros dois veículos. Uma criança que estava no automóvel junto com a apresentadora não ficou ferida. Jacqueline ficou conhecida no programa "Fantasia", do SBT, onde fez sua estreia na década de 90. Ela também apresentou um programa voltado para o público infantil na emissora. Atualmente trabalha na Rádio Iguatemi apresentando o programa "Boa Tarde, Jacky", e na TV Alphaville - emissora do Grupo Silvio Santos -, no comando do programa diário "Espaço Interior".