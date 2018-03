Jackeline Petkovic pode respirar sem aparelhos, diz HC

A apresentadora sofreu um grave na região de Osasco, na Grande São Paulo. Ela teve ferimentos graves e foi levada para o Hospital das Clínicas pelo helicóptero Águia, do Grupamento Aéreo da Polícia Militar. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, a apresentadora colidiu com uma carreta na altura do quilômetro 19 do Rodoanel, por volta das 8h30. Após a batida, o carro ficou desgovernado e acabou batendo em outros dois veículos. Uma criança que estava no carro não ficou ferida.

Jacqueline ficou conhecida no programa "Fantasia", do SBT, onde fez sua estreia, na década de 90. Ela também apresentou um programa voltado para o público infantil na emissora. Atualmente, trabalha na "Rádio Iguatemi" apresentando o programa Boa Tarde, Jacky; e na "TV Alphaville", emissora do Grupo Silvio Santos, no comando do programa diário Espaço Interior.