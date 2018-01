Jacquin de volta à Haddock Lobo O chef Erick Jacquin abre no início da próxima semana o Le Bouteque (R. Haddock Lobo, 1.416-A, 3083-3737). No pequeno imóvel, o chef promete oferecer cozinha de bistrô a preços razoáveis. O menu do dia (entrada, prato, sobremesa e 200 ml de vinho) deverá custar cerca de R$ 35. No andar térreo, funcionará uma pâtisserie, sob o comando de Amanda Lopes.