Jajah, de telefonia pela Web, tem 2 milhões de usuários A Jajah alcançou 2 milhões de usuários de seu serviço de telefonia de longa distância pela Web no primeiro ano desde o lançamento da companhia. A empresa cresceu 66% nos últimos três meses. A companhia, fundada por dois programadores austríacos que se mudaram para o Vale do Silício, também informou que contratou Trevor Healy, ex-executivo da empresa de pagamento online PayPal, como novo presidente-executivo da Jajah. A Jajah, que possui 50 funcionários, é uma integrante da nova categoria de empresas que estão cortando os custos de chamadas internacionais com a ajuda da Internet. A companhia recebeu US$ 6 milhões em investimentos da Sequoia Capital em 2005 e mais US$ 3 milhões da Globespan Capital, no final de 2006. A Jajah permite aos usuários fazerem chamadas internacionais ou de longa distância gratuitas ou a uma fração do custo tradicional via telefones fixos ou celulares comuns. O usuário digita seu número no site da Jajah e o número da pessoa para quem quer ligar e o sistema da empresa conecta a chamada entre os dois números. A empresa usa a internet (sistemas de voz sobre IP - VoIP) para transportar a maior parte da chamada, contornando tarifas que seriam cobradas desde o início da ligação até a outra ponta do receptor por parte de companhias tradicionais de telefonia. Mudança Companhias como a Jajah são uma evolução em relação aos antigos serviços de chamada por cartão, em que uma telefonista conecta dois números de telefone. Novos serviços pela internet que surgiram nos últimos anos são disponibilizados por várias empresas como Grand Central, Jangl, Jaxtr, Rebtel e Roam4Free. A Jajah, que tem usuários em 55 países, viu sua base de clientes saltar de 1,2 milhão para 2 milhões no início deste ano, afirmam representantes da companhia. "O que estamos vendo é um jogo viral de números... quanto mais usuários registrados, mais chamadas são feitas e mais pessoas ficam sabendo", disse Healy em entrevista. Healy, um irlandês que vive perto de San Francisco, foi co-fundador da CelNX (Cellular Network Exchange), uma das primeiras empresas a oferecer aos clientes uma maneira de recarregarem seus celulares pré-pagos em trânsito. A CelNX tornou-se parte da VeriSign, que acabou sendo vendida para a unidade PayPal do site de leilões eBay. Em média, um usuário pagante do serviço da Jajah gasta cerca de US$ 10 por mês e perto de US$ 100 por ano, informou a empresa. Uma das vantagens do Jajah é que o serviço funciona com telefones comuns. Testado, entre números em São Paulo, é possível ouvir uma voz automatizada dizer em português para o usuário ficar esperando enquanto a ligação é completada. Healy disse que a Jajah planeja expandir as ofertas da empresa este ano. Um dos planos é ampliar a atuação em pequenas empresas, ampliando a base atual de 8 mil pequenas companhias que já usam os serviços. A companhia também planeja acrescentar botões de "clique para fazer uma chamada" que poderão ser adicionados a qualquer site ou perfil de rede social. Healy, de 35 anos, disse que os engenheiros da Jajah estão também estudando maneiras de levar serviços de voz sobre protocolo IP para internautas que não possuem conexões banda larga. "Estamos buscando maneiras de levar VoIP para usuários que não tem banda larga agora", disse o executivo, acrescentando que o produto poderá assumir a forma de um dispositivo ou vir incluído em um aparelho de TV a cabo, por exemplo. Em vez de fabricar os equipamentos, a Jajah prefere licenciar sua tecnologia para os fabricantes desses dispositivos, assumindo estratégia que a Intel usou para ver seus chips incorporados em computadores pessoais, disse o executivo.