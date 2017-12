James Corden vai apresentar a cerimônia do Grammy 2017

O ator e apresentador de talk show britânico James Corden, cujo quadro Carpool Karaoke se tornou um fenômeno na internet, irá apresentar o prêmio Grammy em fevereiro, informou nesta terça-feira (22) a Recording Academy dos EUA.

A escolha de Corden para liderar o maior prêmio da indústria musical termina com a sequência de cinco anos do ator e artista de hip-hop LL Cool J no comando da premiação.

"Graças a 'Carpool Karaoke' todos estivemos em caronas incríveis com James, e a Recording Academia não poderia estar mais animada em receber sua paixão e entusiasmo por música, como animador e fã, no palco do Grammy", disse o presidente e CEO da Recording Academy, Neil Portnow, em comunicado.

Corden, de 38 anos, era desconhecido nos Estados Unidos antes de assumir o comando do The Late Late Show na rede CBS em 2015. Mas sua popularidade cresceu através do quadro Carpool Karaoke, no qual cantores de Adele a Britney Spears e Justin Bieber "pegam uma carona" com Corden e cantam juntos seus maiores sucessos.

Corden, que tinha era um ator vencedor do prêmio Tony, venceu um Emmy anteriormente neste ano por Carpool Karaoke, que teve quase 2 bilhões de visualizações no YouTube. Ele também apresentou o Tony Awards em Nova York em junho.

A escolha de Corden é vista como uma tentativa de impulsionar a audiência de TV em declínio entre jovens adultos no Grammy. A audiência total da cerimônia de 2015 foi a mais baixa em seis anos, em 25,3 milhões, embora em 2016 tenha crescido para 24,9 milhões.