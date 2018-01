James Rodríguez voltará a ser titular do Real Madrid após dois meses

O meio-campista, que teve um bom início de temporada desde que chegou ao clube espanhol vindo do Monaco em julho, se lesionou em uma partida contra o Sevilla no início de fevereiro e voltará ao time titular em substituição a Isco, suspenso.

"James está bem. Vai começar a partida", disse Ancelotti em coletiva de imprensa antes de acrescentar que o volante Sami Khedira e o lateral Dani Carvajal serão poupados neste domingo.

A volta de James é um impulso para o atual campeão europeu, que perdeu três de suas últimas quatro partidas contando todas as competições.

Após ganhar o clássico por 2 a 1 contra os merengues, o Barcelona encabeça a classificação do Espanhol com quatro pontos de vantagem sobre o Real Madrid, a dez partidas do fim do campeonato. Os culés vão a Vigo encarar o Celta neste domingo.

A suspensão de Isco evita que Ancelotti tenha de decidir entre ele e James para a equipe titular. O meia espanhol goza de grande prestígio entre os torcedores, que estão insatisfeitos com a forma recente da equipe. Se Ancelotti optasse por deixar Isco no banco, o treinador poderia ser alvo de novas críticas.

O italiano afirmou que tem confiança de que sua equipe possa alcançar o Barça na tabela, e que o plantel está em boa forma física e mental. Somente o zagueiro Pepe está afastado por lesão e deverá voltar em aproximadamente uma semana.

"Estamos convencidos de que está tudo aberto", disse Ancelotti. "A equipe tem muita esperança e está muito bem agora."

"Eu os vejo bem fisicamente e preparados para enfrentar todas as partidas. Chegamos a essa etapa do campeonato em um estado físico melhor do que no ano passado."

O Real Madrid ainda joga em casa diante do Rayo Vallecano, e depois pega o Eibar também em seu estádio, antes de enfrentar o Atlético de Madri em partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa no dia 14 de abril.

(Por Iain Rogers)