Jammil e Uma Noites puxa funks em Salvador O grupo Jammil e Uma Noites, que aproveita o carnaval de Salvador para gravar o segundo DVD, apresentou um repertório diferente no desfile da noite de hoje, no Circuito Dodô: em determinado momento, o vocalista Tuca Fernandes puxou dois funks de sucesso, Rap das Armas e Adultério, levando ao delírio os cerca de 3 mil componentes do bloco Balada. Segundo a produção da banda, o novo DVD sai ainda este ano.