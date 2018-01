Janet Jackson vai retomar turnê após pausa para maternidade

Em uma mensagem em vídeo para fãs, a estrela do pop também falou sobre os relatos da mídia de que teria se separado de seu marido, o empresário Wissam Al Mana, do Catar, dizendo: "Sim, eu me separei do meu marido, nós estamos na Justiça e o resto está nas mãos de Deus".

Janet, de 50 anos, anunciou no ano passado o adiamento de sua turnê "Unbreakable" devido a uma "mudança repentina" nos planos do casal de começar uma família. Ela deu à luz o filho Eissa em janeiro.

"Eu estou continuando minha turnê como tinha prometido, eu estou muito animada", disse a cantora no vídeo publicado em sua conta no Twitter, agradecendo aos fãs pela paciência e apoio.

"Eu decidi mudar o nome da turnê para 'State of the World'. Não é sobre política, é sobre pessoas, o mundo, relacionamentos e só amor".

Filha mais nova da famosa família musical Jackson, a cantora vencedora do prêmio Grammy começou a turnê "Unbreakable" em 2015. Ela vai dar início à turnê norte-americana de quatro meses e 56 datas no dia 7 de setembro em Lafayette, no Estado de Louisiana.

"Eu estou muito animada", disse Jackson. "Mal posso especrar para ver vocês no palco no dia 7 de setembro".