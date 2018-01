Japão desenvolve pílulas para ajudar viciados em games

Viciados em videogames com vista cansada e fadiga mental podem recuperar suas forças com o "Game Suppli", um novo suplemento japonês desenvolvido especificamente para os milhares de fanáticos por jogos eletrônicos no país. "Nos concentramos no desenvolvimento de um suplemento para aqueles que amam games", afirma o anúncio das pílulas no www.cybergadget.co.jp, um site que vende uma gama de acessórios para fãs de videogames. A fabricante Kyowa-Yakuhin produz dois tipos diferentes de suplementos da linha "Game Suppli": comprimidos com propósito de fazer bem para os olhos e cápsulas transparentes contendo ácido docosahexanóico, ou DHA, um ácido graxo que supostamente aumenta a concentração. As lojas de conveniência japonesas estão repletas de bebidas e comprimidos que afirmam causar diversos benefícios à saúde e à beleza, algumas vezes sem evidência científica comprovada.