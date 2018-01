Japão e Brasil farão 'tour' de TV digital na América Latina

O ministro das Comunicações, Hélio Costa, disse nesta quinta-feira, 16, que uma comissão com representantes do Brasil e Japão visitará, no início do próximo ano, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai e outros países sul-americanos. O objetivo dos dois países, segundo o ministro, é disseminar pelos países da América do Sul o sistema brasileiro de TV digital que foi elaborado com base no padrão japonês. Costa se reuniu com o ministro dos Negócios Internos e das Comunicações do Japão, Yoshihide Suga, e com uma delegação de 40 japoneses, representantes do governo e da iniciativa privada. Segundo Hélio Costa, o governo chileno, que adotaria o padrão americano de TV digital, adiou a escolha depois que o Brasil fez uma exposição do sistema brasileiro. O mesmo ocorreu com a Argentina. "Acho que é um momento muito bom. Quando o Brasil começar a transmitir o sinal digital, e outro país adotar nosso sistema, automaticamente levamos a América do Sul toda", afirmou Costa. A comitiva veio cumprir compromissos bilaterais relativos ao acordo da escolha do padrão japonês em junho do ano passado. "Queremos estender o sistema nipo-brasileiro para países vizinhos como Argentina e Chile", acrescentou o ministro japonês. A televisão digital será inaugurada no Brasil em dezembro, com transmissões na cidade de São Paulo. Em julho de 2008 será a vez do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte e de Brasília. As demais capitais só terão o novo sistema no fim do próximo ano.