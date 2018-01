Japão emite avisos de tsunami após terremoto

Tsunamis de até 50 centímetros foram registrados nas ilhas Izu e Ogasawara, ao sul de Tóquio, antes de a Agência Meteorológica do Japão ter emitido as advertências às 4h10 de domingo pelo horário local (16h10 de sábado no horário de Brasília), disse a NHK.

As autoridades japonesas avaliaram a magnitude do terremoto em 5,9. Mais cedo, o Serviço Geológico dos Estados Unidos colocou o terremoto em 6,1, revisando a leitura para 5,7, com o centro a 185 quilômetros das ilhas Izu.

(Por William Mallard)