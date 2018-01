Japão: fundador da Livedoor ficará preso por 2 anos e meio O fundador da Livedoor, Takafumi Horie, que se tornou famoso por seu estilo contrário à convenção do mundo dos negócios japonês, foi condenado a dois anos e meio de prisão por fraude contábil. Horie, que durante seus anos de estrelato se transformou em um modelo para os jovens empresários do Japão por romper com o conservadorismo imperante, exerceu um papel fundamental na falsificação das contas de sua empresa, segundo o tribunal que o condenou nesta semana. O veredicto do juiz considera comprovado que Horie participou da execução de um artifício contábil graças ao qual a empresa transformou ¥ 300 milhões (US$ 2,5 milhões) de perdas em ¥ 5 bilhões (US$ 42,8 milhões) de lucro para aumentar o valor das ações da companhia na bolsa. Horie, de 34 anos, voltou a se declarar inocente, como fez durante todo o processo, que começou em janeiro do ano passado. O empresário apelou da sentença imediatamente. Segundo a agência japonesa "Kyodo", a condenação de dois anos e meio é inusualmente dura para um delito que transgride as leis que regulam os mercados financeiros no Japão. No entanto, o jornal financeiro "Nikkei" respaldou a decisão do juiz em artigo de opinião publicado hoje. Segundo a publicação, a sentença demonstra que a punição contra o fluxo de informação falsa nos mercados do Japão se tornou mais rígida, o que repercute a favor da saúde do setor financeiro. Um dos momentos mais intensos do julgamento foi o depoimento de Ryoji Miyauchi, chefe financeiro da Livedoor quando aconteceu a intervenção da companhia por parte das autoridades japonesas. Miyauchi assegurou que Horie sabia das práticas fraudulentas da empresa e conspirou com outros quatro executivos da Livedoor para cometer os crimes contábeis dos quais é acusado. Horie argumentou que os executivos da Livedoor atuaram corretamente e que as autoridades montaram uma história para condená-lo. Apesar da condenação emitida, o juiz reconheceu que a vida do empresário era um exemplo para os empreendedores do Japão. Assim que emitiu o veredicto, o juiz citou uma carta que tinha recebido da mãe de um menino que é deficiente físico. Exemplo A carta afirma que a criança tomou coragem graças ao exemplo pessoal de Horie, que durante sua carreira como empresário transgrediu as regras do mundo dos negócios japonês e ganhou a simpatia de uma nova geração de jovens executivos. O juiz disse ao empresário que tinha emitido um veredicto de culpabilidade, mas que isso não significa que rejeite toda sua vida, por isso o encorajou a "começar de novo após expiar" o delito que cometeu. A agência "Kyodo" informou que os ex-acionistas da Livedoor e os atuais possuidores de participações da empresa elogiaram a decisão do juiz, porque a condenação pode ajudá-los no caso de entrarem com uma ação em um tribunal civil. No entanto, jovens empresários consultados pela agência afirmaram que continuam apoiando Horie, que esperam que ele ressurja das cinzas e acham que o empresário foi vítima de uma armadilha. Horie foi o primeiro a fazer com que sua empresa crescesse através de aquisições de outras companhias, em algumas ocasiões comprando ações fora do mercado, algo que no Japão não é considerado um jogo limpo. Durante a expansão da Livedoor, Horie tentou adquirir um grande grupo de comunicação japonês e até mesmo tentou obter uma cadeira no Parlamento japonês, sem conseguir sucesso em nenhum destes projetos. A intervenção da companhia pelas autoridades japonesas afetou o mercado financeiro japonês, com repercussões nas outras praças asiáticas, e a Bolsa de Valores de Tóquio sofreu a maior queda em dois anos. A bolsa fechou pela primeira vez na história vinte minutos antes da hora habitual. O grupo Livedoor, que chegou a controlar mais de 50 empresas e a valer mais de US$ 5 bilhões, se dedicava principalmente ao negócio de serviços pela internet, embora também operasse no setor financeiro e tinha negócios na indústria da comunicação.