Japão lança ao espaço satélite de internet de alta velocidade

A Agência Aeroespacial de Prospecção do Japão (Jaxa) lançou com sucesso neste sábado, 23, o foguete espacial que transporta o satélite da internet de alta velocidade Kizuna. De acordo com a Jaxa, o lançamento ocorreu às 17h55 (5h55 de Brasília), no centro espacial de Tanegashima, província de Kagoshima, ao sul do Japão, após ter sido adiado em uma semana devido a uma falha no sistema. O foguete H2A, fabricado pela Jaxa e pela Mitsubishi Motors, transportava o satélite Kizuna, destinado a melhorar a comunicação de alta velocidade e alta capacidade em locais de difícil acesso à internet. Espera-se que o satélite, projetado pela Jaxa e pelo Instituto Nacional de Tecnologia de Informação e Comunicação, permita um melhor acesso à rede em regiões montanhosas e ilhas remotas nas quais a construção de infra-estruturas de acesso à internet é muito Complexa. Segundo a agência local Kyodo, a falha do sistema que atrasou o lançamento do satélite estava relacionado ao mau funcionamento de um dos propulsores do motor da segunda fase do foguete.