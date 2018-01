Japão produz namorada-robô para homens solitários

ReutersUma companhia japonesa produziu uma robô de 38 centímetros, com traços femininos, que beija quando recebe a ordem e que começará a ser vendida em setembro por cerca de 175 dólares. O alvo da namorada robótica são homens solitários. O robô tem um busto grande, é pequena, muito amigável e funciona com baterias. Usando seus sensores infravermelhos e alimentada por uma bateria, a diminuta senhoria chamada "EMA" faz beicinho quando uma cabeça humana se aproxima e entra no que o desenvolvedores chamam de "modo de amor". "Forte, resistente e pronto para lutas são termos freqüentemente associadas aos robôs, mas nós queremos quebrar esse estereótipo e oferecer um robô que seja doce e interativo", afirmou Minako Sakanoue, uma porta-voz da fabricante, a Sega Toys. "Ela é adorável e apesar de não ser humana, ela pode agir como uma verdadeira namorada". A EMA, sigla para Eternal Maiden Actualization (Atualização Eterna de Donzela), também pode distribuir cartões de visita, cantar e dançar. A expectativa da Sega é de vender 10 mil unidades no primeiro ano. O Japão, lar de quase metade dos 800 mil robôs industriais do planeta, prevê um mercado de 10 bilhões de dólares para inteligência artificial em uma década. (Reportagem de Chika Osaka)