Japão realiza feira de equipamentos antiterror

O Japão realizou nesta semana a primeira feira de equipamentos antiterror. Em exposição, estavam um portão de segurança que detecta explosivos, armaduras e câmeras de vigilância. Segundo os organizadores, 40 mil pessoas visitaram o evento, apesar de o ingresso custar o equivalente a quase R$ 800. O interesse pelo assunto tem aumentado no país, de acordo com os organizadores, por causa do encontro do G-8, que será realizado no Japão no ano que vem. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.