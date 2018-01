Japão registrou em fevereiro o maior superávit comercial mensal desde 2010

TÓQUIO - Dados preliminares publicados nesta quarta-feira, 22, mostram que as exportações do Japão aumentaram 11%, para 6,35 bilhões de yenes (US$ 56 milhões), e que as importações subiram 1%, a 5,5 bilhões de yenes (US$ 49 milhões). O superávit resultante, de 813.4 milhões de yenes (US$ 7,3 milhões), foi superior ao dobro do observado em fevereiro de 2016.

Preços do petróleo mais baixos e moeda nacional mais forte reduziram os custos do gás e do petróleo importado necessário para alimentar a economia nipônica, disseram analistas. "A conclusão é que o comércio líquido deve ter continuado apoiando o crescimento no semestre", disse Marcel Thieliant, da consultoria britânica Capital Economics.

O maior ganho em fevereiro foi nas exportações de máquinas e componentes eletrônicos, o que poderia refletir uma melhora na produção industrial da China. As exportações a outras nações asiáticas também cresceram a um ritmo superior a 10% e o superávit do Japão para a região quadruplicou.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As exportações aos Estados Unidos avançaram 0,4%, a 1,2 bilhões de yenes (US$ 11 milhões). As importações caíram levemente, levando o superávit a 611 milhões de yenes (US$ 5,5 milhões). / AP