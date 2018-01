Japão sedia torneio de luta livre de robôs

Robôs do Japão, da China e da Coreia do Sul participam de um campeonato de luta livre em Tóquio. Quarenta e seis equipes estão disputando no torneio um prêmio de cerca de US$ 10 mil.

Assista à matéria na BBC Brasil

Os lutadores mecânicos são operados por controle remoto, e o vitorioso é o que conseguir derrubar o adversário três vezes. Na luta, vale pontapé, rasteira e soco. A vantagem é que ninguém se machuca.

Newsletter Link Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entre os integrantes das equipes há estudantes chineses de nível médio.

O professor deles, Fan Yi Dong, da Escola Nantong, disse que espera que mais adolescentes mostrem interesse pela atividade. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.