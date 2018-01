Japão, Suécia e Holanda lideram em estudo sobre banda larga

Suécia e Holanda oferecem o melhor desempenho da Europa em termos de conexões de banda larga, ajudadas pelos investimentos em redes de fibra óptica de alta velocidade e pelas melhoras promovidas pelas redes de TV a cabo, constatou um estudo. O Japão é líder mundial por ampla margem no estudo, divulgado nesta sexta-feira, 12. O trabalho foi executado pelas universidades de Oxford e Oviedo, com patrocínio da Cisco Systems, produtora de equipamento para redes. O estudo se baseia em mensurações da Speedtest.net, que ajuda os consumidores a testar suas conexões de banda larga. Um total de oito milhões de testes foram recolhidos em maio e os autores do estudo combinaram os dados de velocidade de upload e download bem como os de latência - o tempo que demora para que um pacote de dados viaje da fonte ao destino -, obtendo um "índice de qualidade de banda larga". Diversos países industrializados, tais como Reino Unido, Espanha, Austrália e Itália, oferecem velocidades médias de banda larga inferiores às necessárias para permitir bom uso de aplicativos de banda larga tais como vídeos no YouTube, chats em vídeo e troca de arquivos de pequeno porte, constataram os pesquisadores. Fernando Gil de Bernabe, diretor executivo da Cisco, disse que as surpresas incluíam a Letônia, que ocupa o quarto posto mundial em termos de qualidade de banda larga, embora fique atrás dos países industrializados em termos do número de domicílios dotados de banda larga. Eslovênia e Lituânia também estão entre os 10 mais. Estados Unidos e Rússia estão em 16 e 17, adiante da Bulgária mas atrás da Finlândia. Para estabelecer o ranking, o estudo não considerou até que ponto o uso da banda larga está generalizado em cada país, e nem o seu custo. A Cisco, que fornece roteadores e comutadores que direcionam o tráfego da Web, se beneficiou da atualização de redes pelas operadoras mundiais de telefonia e pelas grandes empresas, que querem atender ao crescente uso da Internet. Os 10 países com melhor qualidade de banda larga: 1. Japão 2. Suécia 3. Holanda 4. Letônia 5. Coréia do Sul 6. Suíça 7. Lituânia 8. Dinamarca 9. Alemanha 10. Eslovênia