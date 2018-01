Japão tem mais gente acessando a Web por celular A telefonia móvel no Japão vive de grandes exceções. Lá, o telefone celular é praticamente uma extensão da vida diária das pessoas, impresso no sucesso da NTT DoCoMo, uma das maiores empresas de telefonia celular do planeta. Não é por acaso que o país é um dos líderes mundiais em pesquisa e acesso móvel a dados. Um sinal recente deste avanço veio à tona recentemente, com a publicação de um relatório do ministério da Informação e das Comunicações japonês (é, lá eles tem um ministério da Informação) que indicou que os japoneses acessavam dados da Web com mais freqüência em celulares do que em PCs: 69,2 milhões pela telinha dos telefones contra 66 milhões em computadores. As pessoas não só navegam e trocam informações pelas telinhas móveis: o mobile commerce naquele país já é uma realidade, presente em lojas online voltados para os aparelhos (que também podem receber sinais de TV) e que, segundo dados do ministério, movimentaram US$ 6,3 bilhões no ano passado. Usuários que acessavam a Web tanto por celulares como telefones celulares alcançaram a cifra de 48,6 milhões (o país tem uma população de 85,3 milhões de habitantes). O país também apresentou bons números em usuários de banda larga, com 23,3 milhões de pessoas utilizando alguma modalidade de acesso rápido, sendo que 5,5 milhões dispõem de ligações por fibra ótica, com links de acesso de 100 megabits por segundo.