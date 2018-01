Japão tem tocador de MP3 de baixo custo Apesar de cada vez mais populares, tocadores de MP3 ainda podem ser considerados artigos de luxo para muitos consumidores, por conta dos preços elevados (alguns modelos do popular iPod ultrapassam R$ 1000 no mercado brasileiro), mas isso pode estar prestes a mudar. É que no Japão a Evergreen acaba de lançar um tocador simplificado, o DN-2000, que vai custar cerca de US$ 14 (999 yens, ou R$ 35). O segredo é que o aparelho só traz os circuitos necessários para reconhecer as músicas em MP3: a memória precisa ser adquirida à parte. O tocador traz fone de ouvido e usa uma pilha palito (AAA) para tocar as músicas. Para armazenar os arquivos, o usuário vai precisar comprar um chip de memória do tipo SD. A boa notícia é que isso só vai acrescentar mais US$ 25 à conta do usuário (no Brasil, um cartão SD de 128 MB custa cerca de R$ 75). Em forma de um quadrado compacto com seis centímetros de lado e com poucos controles, o DN-2000 pesa apenas 30 gramas.