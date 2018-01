Japão testa acesso móvel a TV por satélite A companhia japonesa Mobaho! está testando um aparelho portátil para receber sinais de TV por satélite, a exemplo do que fazem os sistemas de recepção de TV por assinatura. O grande desafio, claro, está em compactar o sistema de recepção e ainda permitir que o sinal seja recebido mesmo quando o terminal está em movimento (isso dificulta a clareza da recepção e diminui a velocidade de transmissão de dados, a exemplo do que acontece em redes celulares). O aparelho exibido pesa 180 gramas e pode 20 redes gerais e 40 canais musicais sugeridos filiados ao portfólio Mobaho! e traz ainda uma entrada para cartões de memória do tipo SD que pode armazenar os arquivos para serem visualizados depois.