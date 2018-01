Japonês cria guarda-chuva com acesso à web O estudante Takashi Matsumoto propôs uma invenção curiosa com um guarda-chuva que pode ser usado para navegar na Web ou acessar outros conteúdos. O chamado ´Pileus´ traz um projetor movido a bateria e um sensor de movimentos, que permite ao usuário alternar entre uma seqüência de fotos, por exemplo, com apenas um rápido movimento de pulso. O produto foi exibido nesta quinta-feira, 23, em uma feira de tecnologia em Tóquio. As imagens exibidas pelo aparelho podem ser baixadas da internet. Segundo a proposta do estudante, o Pileus pode ser usado para tirar fotos ou gravar vídeos, que também podem ser exibidos na sua parte interna. O sistema todo também utiliza um software que identifica o tipo de arquivo (se vídeo ou foto) e já faz o upload para serviços correspondentes como os sites de fotos Flickr ou ou YouTube. (Com Agências Internacionais)