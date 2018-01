Japonês kasher, em Higienópolis Se, ao passar pela Praça Vilaboim, você notar dois restaurantes chamados Sushi Papaia, não estranhe. O japonês, que há 12 anos ocupa o número 93 da praça, abre na próxima segunda uma filial no número 31 (tel. 3824-0400). O novo endereço tem duas novidades marcantes. O ambiente mais rústico e a cozinha com certificado kosher. Ou seja, o cardápio (ainda enxuto) de especialidades japonesas será inspecionado por um rabino e seguirá os preceitos judaicos. "Só vamos servir peixes que têm escamas e barbatanas, como salmão, atum, robalo e peixes brancos da época", explica o dono, Roberto NG. "Mas nada de frutos do mar ou pratos que misturam carne e leite ou derivados." A casa respeitará o shabat, permanecendo fechada nas noites de sexta-feira.