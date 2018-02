Japonês SoftBank anuncia investimento de US$10 bi na Índia

O presidente-executivo da SoftBank, Masayoshi Son, anunciou um plano de investimento de dez anos para a Índia nesta terça-feira, começando com a compra de uma fatia de 627 milhões de dólares na varejista online Snapdeal. As ambições globais de Son se tornaram públicas no ano passado, quando o SoftBank comprou a terceira maior operadora de celular dos Estados Unidos, Sprint, por 21,6 bilhões de dólares.

A compra da Snapdeal ocorre com investidores internacionais procurando negócios do varejo online na Índia, terceiro maior mercado de usuários de Internet do mundo, mas onde o comércio eletrônico ainda é relativamente subdesenvolvido.

Para a endinheirada SoftBank, dona de um terço da chinesa recentemente listada Alibaba, a iniciativa é a mais uma de uma série de acordos com o objetivo de compensar o baixo crescimento em seu mercado doméstico.

(Por Nivedita Bhattacharjee e Indulal PM)