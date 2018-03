Japonês viaja 6.400 quilômetros impulsionado pelas ondas

Um aventureiro japonês de 69 anos que partiu em março do Havaí em uma viagem a bordo de um barco impulsionado unicamente pelas ondas chegou na sexta-feira à noite ao leste do Japão, informou neste sábado a agência local de notícias "Kyodo". Kenichi Horie concluiu sua viagem de quase 6.400 quilômetros no canal de Kii, entre os cabos de Hinomisaki e de Kamodamisaki, ambos no leste do Japão. A aventura de Horie começou no Havaí, no dia 18 de março, a bordo de um catamarã de 9,5 metros de comprimento por 3,5 metros de largura, e que pesa três toneladas. Seu barco, de design do japonês Ichiro Yokohama, é de alumínio reciclado e contém uma bateria de energia solar para manter as luzes de navegação e permitir o funcionamento da internet. A viagem, que aconteceu a uma velocidade máxima de 10 km/h, é a mais longa neste tipo de embarcação. Viajar do Havaí ao Japão em um navio movido a diesel levaria cerca de dez dias, mas a aventura do japonês durou pouco mais de três meses, algumas semanas além do que tinha previsto, em função da baixa força das ondas e do efeito de algumas correntes marítimas contrárias à sua direção. Horie é conhecido por suas viagens sozinho pelo mar. Em, 1964 ele atravessou o Pacífico em um barco de vela, e em 1999 a navegou de San Francisco (EUA) ao Japão em uma balsa construída com materiais reciclados.