Japoneses comem mais carne do que peixe

Os japoneses estão comendo mais carne do que peixes e frutos do mar, de acordo com um novo relatório divulgado pelo governo nesta sexta-feira.

Os números mostram que em 2006, pela primeira vez, os japoneses preferiram a carne ao sushi. E, em 2007, o apetite por carne aumentou ainda mais.

O estudo diz que mudanças no estilo de vida da população são responsáveis pelo aumento no consumo de carne, já que os pais acham que esse tipo de alimento é mais rápido de preparar para seus filhos.

O governo sugeriu que os supermercados realizem aulas de culinária com peixes para ajudar a proteger a indústria da pesca.

Apesar das mudanças, os japoneses ainda comem mais peixe do que em qualquer outro país industrializado. O alimento, no entanto, vem sendo menos consumido por japoneses de todas as gerações na última década.

O estudo aponta que outra razão para isso é o fato de que as crianças estão cada vez mais comendo separadas dos pais, porque ficam até mais tarde na escola para aulas extras de preparação para provas.

O declínio no Japão acontece quando o consumo de peixes e frutos do mar no resto do mundo está aumentando.

A popularidade da comida japonesa em outros países está contribuindo para a redução dos estoques de peixes como o atum para níveis preocupantes.