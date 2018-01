Japoneses criam airbag para quedas de idosos

Uma companhia japonesa diz ter criado um airbag que previne que idosos se machuquem ao cair no chão. O equipamento, que é amarrado em volta do corpo, infla em 0,1 segundo quando detecta que está acelerando em direção ao chão, segundo o fabricante. Assista ao vídeo A companhia Prop, baseada em Tóquio, afirma que o produto é feito para amortecer uma queda usando duas bolsas de ar separadas: uma atrás da cabeça e outra em volta dos quadris. Mas o airbag não oferece proteção se a pessoa cair de frente. Segundo o presidente da Prop, Mitsuya Uchida, o produto foi criado proncipalmente para idosos que sofrem de epilepsia. O Japão tem uma grande população de idosos, com até 30 milhões de pessoas acima de 65 anos.