Japoneses e brasileiros retomam discussão sobre TV digital Representantes dos governos brasileiro e japonês retomaram hoje, no Palácio do Itamaraty, as discussões sobre a implantação da TV Digital no Brasil. As conversações começaram ontem, com a chegada de uma delegação de 15 japoneses, formada por técnicos do governo de Tokyo e representantes da indústria de televisores (Toshiba, NEC, Sony e Panasonic). Do lado brasileiro participam das negociações técnicos dos ministérios das Relações Exteriores, Casa Civil, Comunicações, Ciência e Tecnologia, Fazenda e Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Está prevista também a participação de representantes da indústria nacional e de universidades e centros de pesquisa. As reuniões vão até amanhã, quando deverá ser concluído um documento que servirá de base para a implantação do padrão japonês de TV Digital no Brasil.