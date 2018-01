Japoneses fazem fila para comprar videogame Wii Centenas de consumidores japoneses fizeram fila para comprar, na abertura das lojas, neste sábado, o novo console de videogame Wii, da Nintendo, posto à venda pela metade do preço da versão mais barata do PlayStation3 da Sony. O Wii, vendido nos Estados Unidos desde meados de novembro, foi lançado no Japão a tempo de entrar com força na temporada de compras de Natal e três semanas depois do PS3, após vários atrasos e problemas de software. Segundo a agência japonesa "Kyodo", o lançamento do novo aparelho foi recebido no Japão com as tradicionais filas, sobretudo em Tóquio e Osaka. No Japão já foram distribuídas cerca de 400 mil unidades do Wii, a um preço de 25 mil ienes (US$ 220). A versão mais simples do PS3 custa de US$ 420 a 500. O jogo também é mais barato que o Xbox 360, da americana Microsoft, lançada no Japão há quase um ano por 29.800 ienes (US$ 260). Segundo a Nintendo, seu novo aparelho se destaca porque permite jogar de uma forma mais interativa. O Wii usa um controle remoto sem fio muito sensível ao movimento, que permite aos jogadores usarem uma raquete de tênis ou uma espada com todo o corpo. O objetivo da Nintendo é vender 1 milhão de unidades este ano e mais de 6 milhões até março de 2007. Também chegaram às lojas 16 jogos para Wii. O novo console sairá à venda na próxima sexta-feira na Europa. O PlayStation3 só chegará ao mercado europeu em março, devido a problemas na produção de alguns componentes de seu formato DVD "Blu Ray".