Japoneses inventam robô-massagista

Com braços de ferro ligados a cabos e fios, o robô WAO-1 parece tudo menos um equipamento voltado ao relaxamento. Mas pesquisadores da Waseda University, de Tóquio, pretendem que o invento em breve esteja em hospitais e spas japoneses para fazer massagens terapêuticas em pacientes. Veja também: Cultura de robôs não 'pega' entre idosos Robô '2.0' reconhece pessoas e tem expressões O robô WAO-1 (sigla para Waseda Asahi Oral Rehabilitation 1) está sendo desenvolvido inicialmente para pacientes com problemas relacionados à mandíbula, que precisam de massagens no rosto como parte do tratamento. A informação é do cientista líder do projeto, Atsuo Takanishi. Os braços do robô são presos em esferas de cerâmica que rolam sobre a pele. Os movimentos são controlados por complexos algoritmos criados para simular uma massagem, enquanto seis sensores medem e ajustam a pressão aplicada pelas esferas, afirma o pesquisador. A tecnologia é mais refinada que a utilizada em cadeiras elétricas porque os ossos do rosto são muito mais frágeis que os das costas e espinha, diz Takanishi. Outro pesquisador do grupo, Ken Nishimura, afirma que o robô pode ser adaptado para massagens relaxantes e até de embelezamento. "Essa tecnologia pode ser aplicada de mutios formas. Já imagino o dia em que o robô servirá para deixar pessoas mais bonitas em spas", diz Nishimura. Os pesquisadores iniciarão testes clínicos com o WAO-1 em novembro, de acordo com Takanishi. Desenvolvido em parceria com a Asahi University, o robô ainda deve ser aprovado pelo governo japonês para então ser distribuído a hospitais ou ao público geral.