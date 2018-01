Japoneses poderão 'baixar' perfumes pelo telefone celular

Os usuários de celulares no Japão poderão fazer downloads que vão além de música e vídeo. Está em fase de teste um serviço que permite baixar fragrâncias, para relaxar ou começar o dia, pelo aparelho. Para testar o serviço telefônico de aromaterapia, a NTT Communications Corp pediu a 20 pessoas para colocarem em seus quartos recipientes aromáticos equipados com sensores infravermelho, que captam sinais mandados pelo celular. Cada recipiente terá 16 essências aromáticas diferentes, de camomila a hortelã-pimenta. Eis como funciona: os donos do celular escolhem músicas e vídeos do serviço de Internet móvel da NTT DoComo e, ao baixar os dados, o telefone manda um sinal para o recipiente, que combina as essências e emite um perfume apropriado. As 16 essências podem ser combinadas para se produzir 200 fragrâncias diferentes, que ajudam o usuário a se concentrar ou a dormir, de acordo com a NTT Communications, unidade especializada em soluções de Internet da Nippon Telegraph and Telephone Corp. A fase de testes vai de 10 a 20 de abril e pode levar à comercialização do serviço, que se chamará Comunicação de Fragrância Móvel. "Se a demanda for grande, gostaríamos de disponibilizar o serviço em março do ano que vem", disse a porta-voz Yasuko Oka. A NTT Communications também planeja testar um serviço que permitirá aos donos de celulares mandar arquivos com anexos perfumados.