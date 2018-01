Japoneses são os que mais lêem blogs, diz pesquisa Cerca de três em cada quatro internautas japoneses têm o costume de ler blogs e fazem isso com uma freqüência média de cinco vezes por semana, de acordo com uma pesquisa realizada pela multinacional de relações públicas Edelman. O Japão é seguido no ranking, de longe, por outros dois países asiáticos: Coréia do Sul, onde 43% dos internautas dizem ler blogs; e China, onde a parcela é de 39%. Os Estados Unidos aparecem em quarto lugar, com 27% da população afirmando ler blogs. A pesquisa, que mediu hábitos de leitura de blogs em dez países, não incluiu o Brasil. O japonês, diz a pesquisa, também é o segundo idioma em quantidade de posts em blogs, com 33%, atrás apenas do inglês (39%). O chinês aparece em terceiro lugar, com 10% do número de posts na blogosfera, de acordo com dados de 2006. O estudo também foi conduzido na Grã-Bretanha, França, Itália, Polônia, Alemanha e Bélgica. Blogosfera A pesquisa, que tem como um dos principais objetivos "ajudar as empresas a participar da blogosfera localmente e globalmente", revela outros detalhes desse universo. Segundo o levantamento, os leitores de blogs são em sua maioria jovens e do sexo masculino. Isso só não ocorre no Japão e na Polônia, onde as mulheres são maioria entre os leitores. Em todos os países pesquisados, o percentual de "formadores de opinião" que lêem blogs é maior do que o do total da população. Em média, diz a pesquisa, dois em cada dez leitores de blogs tomaram algum tipo de atitude como resultado da leitura. No Japão, porém, apenas 18% afirmaram ter agido depois de ler um blog, o menor percentual entre os países analisados.