Japoneses utilizam Nintendo DS para aprender inglês na escola O console de videogame Nintendo DS está proibido em todos os lugares, exceto nas aulas da escola Joshi Gakuen, em Tóquio, onde se transformou na última ferramenta dos japoneses para aprender inglês. A professora do ensino médio Motoko Okubo o utiliza desde maio em sessões semanais que se concentram em vocabulário, caligrafia e compreensão oral. Depois de anos com jogos como Super Mario Bros proibidos nas aulas, Okubo assegura que os estudantes não esperavam a boa recepção do videogame. "Ele está sendo usado em casa para jogar, assim ficaram surpresos com o fato de que era possível usá-lo na escola", afirmou. Ainda que esta iniciativa se encontra sobre teste de um ano, a sub-diretora Junko Tatsumi disse que os resultados até o momento foram animadores, e formam parte de um grande esforço no país na questão do aprendizado do inglês. "Os estudantes estão se concentrando de verdade, e se divertem ganhando competições como a de soletrar", afirmou. "A política de nossa escola é de que o inglês deve ser divertido", acrescentou. O Japão possui cerca de 15 mil escolas de ensino médio e em 200 iniciou reformar para um ambiente escolar menos rígido visando estimular a criatividade e reduzir os métodos mais rotineiros. A Nintendo não fazia parte dos planos e é difícil encontrar algum videogame na maior parte das escolas japonesas. A empresa afirma que o número de escolar com consoles é pequeno, mas que a tela sensível ao toque e mistura de jogos avançados com fácil aprendizagem, que inclui 200 programas educativos, têm se mostrado um incentivo para as vendas, atraindo novos consumidores, como mulheres, ao mercado.