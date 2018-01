Japoneses vêm ao Brasil em outubro para discutir TV digital O ministro das Comunicações, Hélio Costa, informou que no dia 10 de outubro chega ao Brasil uma comitiva japonesa para tratar das características (especificações) tecnológicas do modelo de TV digital que será implantado no País, com base no padrão japonês. Começará a ser discutida também a inclusão das inovações desenvolvidas no Brasil. Fazem parte da delegação representantes do governo e da indústria do Japão. O ministro disse ainda que o nome Sistema Brasileiro de TV Digital deverá ser alterado para se tornar um sistema latino-americano, uma vez que há expectativa no governo brasileiro de que haja adesão de outros países, como a Argentina, a Venezuela, a Colômbia e o Peru. O assunto será tratado na reunião da Comissão Interamericana de Comunicações (Citel), prevista para o dia 17 de outubro, na Venezuela.