Jato da Malásia provavelmente estava no piloto automático ao cair, diz Austrália O voo MH370, da Malaysia Airlines, muito provavelmente estava no piloto automático quando o avião caiu no Oceano Índico, mais ao sul do que anteriormente se imaginava, disseram autoridades australianas nesta quinta-feira, enquanto iniciavam a nova fase de uma busca até agora infrutífera.