Jatos de lava jorram de vulcão no Havaí

Desde domingo, o vulcão Kilauea, no Havaí, está expelindo grandes quantidades de lava em jatos que chegam a medir 12 metros de altura. Uma grande nuvem de fumaça branca está saindo da cratera de Halemaumau, perto do cume do Kilauea, e está transportando pequenas quantidades de cinzas e altos níves de dióxido de sulfúrio. As autoridades do país estão monitorando a atividade do vulcão e dizem que até o momento não existe perigo para a população que mora nas proximidades do Kilauea. O vulcão é considerado um dos mais ativos do mundo e está em erupção quase constante desde 1983. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.