Jatos sírios bombardeiam áreas perto do Iraque, pelo menos 16 são mortos Jatos sírios bombardearam neste sábado áreas no leste controladas por rebeldes perto da fronteira com o Iraque sob o controle do Estado Islâmico do Iraque e do Levante (Isil, na sigla em inglês), em ataques intensificados contra o grupo militante desde que sua ramificação iraquiana obteve ganhos impressionantes no norte do Iraque.