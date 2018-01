Jaú registra nona morte por dengue A dengue continua matando no interior de São Paulo. A Santa Casa de Jaú, divulgou nesta terça-feira, 10, mais uma morte pela doença ocorrida no município, aumentando para nove as vítimas fatais desde o início do ano. Desta vez, segundo a Santa Casa, a vítima é uma mulher de 82 anos, A. C. C., que estava internada no hospital desde 28 de maio com sintomas de dengue hemorrágica e faleceu no último sábado, 7.