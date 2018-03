Jay Z, Beyoncé e Drake lideram indicações ao prêmio BET

Jay Z e Drake disputam o prêmio de melhor artista masculino de hip-hop ao lado de Future, J. Cole e Kendrick Lamar, e ainda concorrem com o melhor vídeo do ano junto com Beyoncé, Chris Brown e Williams.

Beyoncé também foi indicada a melhor artista feminina de R&B/pop e melhor colaboração, com seu marido Jay Z, na música "Drunk in Love”, além de vídeo do ano com a mesma parceria e com sua canção "Partition".

“Os indicados deste ano representam o melhor de nossa cultura", disse o presidente de programação musical e especiais do BET, Stephen Hill, em um comunicado.

Com edições anuais, o prêmio BET começou em 2001 para celebrar os afroamericanos e outras minorias em categorias na música, nos filmes e nos esportes. A premiação será transmitida ao vivo na TV a cabo pela rede Black Entertainment Television (BET), que é parte da Viacom, no dia 29 de junho, no Teatro Nokia, em Los Angeles.

Na categoria de filmes, Angela Bassett e Oprah Winfrey, ambas indicadas ao Oscar, e Gabrielle Union, Kerry Washington e Lupita Nyong'o, vencedora do Oscar de melhor atriz coadjuvante neste ano, foram indicadas para melhor atriz.

Chiwetel Ejiofor, indicado ao Oscar, Forest Whitaker, vencedor do mesmo prêmio, Idris Elba, Kevin Hart e Michael B. Jordan competem na categoria de melhor ator.

As irmãs e estrelas do tênis Venus e Serena Williams, os jogadores de basquete LeBron James, Carmelo Anthony e Blake Griffin e o boxeador Floyd Mayweather Jr. receberam indicações na categoria esportes.

(Por Patricia Reaney)