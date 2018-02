JD.com baterá meta de vendas conforme chineses se voltam à Internet

Os volumes de vendas irão provavelmente bater a meta da empresa de 100 bilhões de iuanes em comparação aos 60 bilhões de iuanes em 2012, disse a companhia em um comunicado divulgado nesta segunda-feira. A rival menor do chinês Alibaba Group Holding disse que atingiu equilíbrio entre custos e receitas nos primeiros três trimestres do ano e que pode se tornar lucrativa a qualquer momento, mas se recusou a ser mais específica.

As vendas chinesas de empresas para consumidores no comércio eletrônico devem ultrapassar a marca de 180 bilhões de dólares este ano devido a uma crescente taxa de penetração da Internet, rendas da classe média em expansão e uma rede de distribuição em melhoria costante, de acordo com a eMarketer, uma empresa de pesquisa de mercado baseada em Nova York.

Os prospectos de comércio eletrônico do país têm atraído investimentos do Wal-Mart, que agora detém cerca de 51 por cento da loja virtual chinesa Yihaodian. A Amazon comprou a loja virtual Joyo.com em 2004, que eventualmente acabou se tornando na Amazon China.

Como empresa de capital fechado, a JD.com não divulga números de receita, e não disse se atingiu equilíbrio em anos anteriores.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Por Adam Rose)