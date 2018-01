Jeito de verão NO PALITO Feito em casa Para quem quiser fazer os próprios gelados, a fôrma para picolé veleiro, da canadense Cuisipro, vem com manual de instruções e receitas de sorvetes à base de suco de frutas e iogurte, que ficam prontos depois de 4 a 5 horas no freezer. No meio do palito de plástico do picolé tem uma bandejinha que apara o pinga-pinga do derretimento. A fôrma é resistente e tem capacidade para fazer até seis picolés por vez. Além da versão veleiro (R$ 78), a loja Pepper (tel. 3073-0333), tem um molde para fazer picolé em forma de estrela (R$ 88). BISCOITO? Não, é vidro Caldas, marshmallow, confeitos, chantilly... Não há quem resista a uma taça como esta recheada com sorvete cremoso e coberturas. O jogo com três peças em vidro pintado custa R$ 66,70, na Raul’s (tel. 3814-8532). PODE SERVIR E DEVORAR O conjunto de seis taças e colheres Neo, da Forma Inox (tel. 54 - 3025-9700) é feito de aço inox e resina de poliéster. Para doces e sorvetes, também vem na cor preta. R$ 277. SUNDAE Como antigamente Parece vidro, mas a taça Flower é feita de acrílico, também nas versões amarelo e transparente. Na Spicy (tel. 0800 168388), a unidade custa R$ 25. CHARME Cone de cerâmica A garotada vai adorar tomar sorvete nesta casquinha de cerâmica decorada. À venda na Camicado (tel. 2252-2902), ela custa R$ 8,50. MÃO NA MASSA Derreta-se! A colher para sorvete, da Tok&Stok (tel. 0800 7010161), é de plástico incolor e tem cabo anatômico emborrachado. Por R$ 39,90.