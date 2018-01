J&J se alia a grupo da GSK por novo tablete com duas drogas para o HIV

A decisão de estudar e comercializar um tablete contendo o inibidor da transcriptase reversa não-nucleosídico Edurant, ou rilpivirina, e o inibidor de integrase Tivicay da ViiV, ou dolutegravir, promete uma alternativa mais simples aos atuais tratamentos com três medicamentos.

A ideia é usar o comprimido combinando duas drogas uma vez que o nível de vírus de um patiente tenha sido suprimido e estabilizado.

Os estudos inclusos no novo programa de desenvolvimento tem previsão de começar no primeiro trimestre de 2015 e vão investigar a nova combinação como uma terapia de manutenção do HIV para pacientes com os níveis de vírus já suprimidos por um tratamento com três drogas.

O acordo amplia o portfólio de tratamentos da ViiV baseados no Tivicay, que é visto por analistas como um importante futuro impulsionador de receita para a GSK.

A Pfizer e a Shionogi detêm fatias minoritárias na ViiV.

(Por Ben Hirschler)