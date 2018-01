Jerry Yang fará falta ao Yahoo Jerry Yang caiu. O presidente e fundador do Yahoo deixou o cargo no início da semana passada sob tiroteio. As ações da empresa despencaram nos últimos meses – todo o processo apenas agravado pela crise econômica. Chegou a quase US$ 9 por ação. Em maio, a Microsoft havia sugerido comprar a empresa pagando US$ 33 por ação. E foi por isso que Yang caiu. Na última quinta, os primeiros analistas começaram a sugerir que talvez as ações do Yahoo estivessem baratas demais. Hora de os pequenos investidores comprarem. A Microsoft, no entanto, se for para levar em conta o que seu presidente Steve Ballmer diz, não está mais interessada na aquisição da empresa. Ballmer circulou pelo Vale do Silício pouco após Jerry Yang recusar sua proposta de compra. Deu uma série de palestras que foram assistidas por quem tem poder por aqui. O objetivo era pressionar o conselho do Yahoo a derrubar seu presidente para permitir o negócio. "Ninguém gasta US$ 40 bilhões para comprar uma empresa pelo talento que há nela", dizia o presidente da Microsoft. "O que queremos é comprar 20% do mercado de propaganda online." Se a Microsoft quisesse os melhores engenheiros do Yahoo, as contratações seriam realmente bem mais baratas. Mas aquilo que motivou seu interesse não mudou. A conta é a seguinte: nos EUA, o Google tem 60% do mercado de propaganda online; o Yahoo tem 20% e a Microsoft, 10%. Concretamente, a única diferença entre maio de 2008 e novembro é que quem quiser comprar 20% do mercado americano de propaganda online pagará mais barato. Jerry Yang foi o segundo jovem milionário da internet. Hoje, sozinho, segundo a Forbes, vale quase US$ 3 bilhões. As ações de sua empresa perderam muito do valor, por certo. Mas se a fortuna pessoal estiver em metade deste número, continua sendo um bocado. Ele inventou o primeiro site que servia de guia para quem quisesse achar algo online. O tempo passou, estourou a bolha das pontocom. Mas o Yahoo continuou de pé. Trata-se do segundo site de buscas em todo o mundo. Do maior portal de e-mails. Do site de notícias mais consultado dos EUA. E, mais importante nestes tempos bicudos: como controla 20% da receita publicitária da internet, tem dinheiro entrando em caixa dia após dia. A política interna e a ciranda financeira podem ter derrubado Jerry Yang. Mas nada, nenhum dado concreto, faz sugerir que o Yahoo valha hoje um terço do que valia alguns meses atrás. A Microsoft pode estar circulando por aí dizendo que não quer mais, é fato. Isso só será verdade se sua estratégia tiver mudado completamente. Basta pensar no GoogleApps: programas do Google que permitem que o indivíduo preencha uma planilha, digite um texto ou prepare uma apresentação, tudo online. A Microsoft, hoje, vive de vender caixas com programas dentro. No futuro, os programas estarão online. E a receita será publicitária. Esta é a aposta do Google. É também a aposta de Steve Ballmer, contada pelo próprio, em uma de suas palestras no Vale durante a campanha de compra. Toda noite, quando deixa seu escritório em Redmond, estado de Washington, Ballmer observa o quanto seu portal MSN ganhou em publicidade. Continua com os mesmos 10%. E o Yahoo permanece lá, com o dobro. A única chance que ele tem de se aproximar do Google neste mundo é comprando o Yahoo. O principal opositor esta fora. Jerry Yang fará falta. O colunista Pedro Doria passa um ano em Palo Alto, na Califórnia