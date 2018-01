J.J.Abrams conecta tudo que faz Criador dos seriados Felicity e Alias, Jeffrey Jacob Abrams começou a desequilibrar o cenário pop mundial quando apresentou Lost à TV. Com o seriado, ele passou a costurar narrativas paralelas ao enredo principal em diferentes subtramas, que aconteciam quase sempre online. O sucesso destas iniciativas fez com que Abrams passasse a priorizá-las em seus próximos projetos , como o filme de monstro Cloverfield, o seriado de ficção científica Fringe e a nova adaptação de Jornada nas Estrelas para a telona, todos com sua assinatura. Mas os universos paralelos de produtos diferentes eram só o começo – e aos poucos J.J. dá um passo ainda mais ousado quando o assunto é transmídia: ele está interconectando as próprias obras entre si. Assim, Slusho, um refrigerante que fazia parte da campanha de Cloverfield, aparece em uma cena de um bar em Jornada, enquanto o logo da Dharma, uma entidade de Lost, aparece logo no início de Cloverfield. E você achava que as coisas já estavam complicadas. A.M.