João Bosco quer que Império volte ao Grupo Especial O cantor e compositor João Bosco declarou na noite de hoje, ao chegar ao Camarote da Brahma, na Avenida Marquês de Sapucaí, no Rio, que a maior torcida dele é para que a Escola de Samba Império Serrano, que desfilou no sábado no Grupo de Acesso, volte para o Especial. Bosco elogiou o carnavalesco Paulo Barros, da Escola Unidos do Viradouro, que considera "inquieto e com idéias novas". O cantor e compositor afirmou acreditar que Barros deveria ganhar um título no carnaval para que a premiação sirva até mesmo como estímulo ao surgimento de novos carnavalescos. Para Bosco, a Viradouro teve momentos "arrepiantes", como o carro alegórico que reproduziu uma estação de esqui.