João Coscelli* O jogador cria seu conteúdo e sua rede A Sony deixa claro que o foco do novo produto é o jogador e a experiência que ele terá sozinho ou online. O caminho é bem definido - fornecer títulos de qualidade com uma máquina poderosa capaz de reproduzi-los e estabelecer toda uma rede social com base nas atividades de quem joga.