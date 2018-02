João Paulo II inicia visita histórica

A primeira visita do papa João Paulo II ao Brasil começou em 30 de junho de 1980. Karol Wojtyla desceu em Brasília e beijou o solo, num gesto que entrou para a história. Ao recebê-lo, o presidente João Figueiredo afirmou que o povo juntaria sua voz à do papa "para pedir as graças mais caras a todos: a paz, a concórdia e a solidariedade".

Desde o momento que as agências internacionais anunciaram que o papa viria ao Brasil, o Estado e o Jornal da Tarde começaram a planejar reportagens. Em todo o percurso do papamóvel sempre havia um repórter e um fotógrafo à espera. Para a visita a Aparecida foi montada uma redação em um hotel, com uma equipe de 40 pessoas. A partir daquele 30 de junho, 157 repórteres e 49 fotógrafos foram mobilizados exclusivamente em torno do papa. A operação resultou em 23 edições especiais, distribuídas em 178 páginas, com 410 fotos e 757 reportagens.