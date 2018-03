João XXIII e João Paulo II devem ser canonizados em 2014

"No avião que o trazia de volta do Brasil (em 28 de julho), o Santo Padre anunciara que a canonização deles não deveria ser iminente - por agora, nestes últimos meses de 2013 - mas em 2014", afirmou o cardeal. Segundo Amato, somente Francisco conhece a data da canonização. No voo para Roma, após a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), no Rio de Janeiro, o papa acenou com duas datas - 24 de novembro de 2013, festa de Cristo Rei, e 27 de abril de 2014, Domingo da Divina Misericórdia.

O próprio Francisco deu a entender que seria preferível deixar a cerimônia para o próximo ano, porque 24 de novembro está muito próximo e não seria conveniente fazer a canonização de João Paulo II em dezembro, porque os "poloneses pobres" que tivessem de viajar por terra e não de avião sofreriam muito com o frio do inverno. O Domingo da Divina Misericórdia, segundo domingo após a Páscoa, foi instituído por João Paulo II, e lhe era devocionalmente muito caro. O inconveniente dessa data é sua proximidade da Semana Santa, quando Roma costuma estar abarrotada de peregrinos.

Pelas palavras do cardeal Amato, pode-se especular que o papa Francisco escolheria outra data. Só especular, advertem fontes do Vaticano, porque Francisco é capaz de surpreender a Igreja com uma opção pessoal imprevisível. Como a cerimônia de canonização levará milhões de católicos ao Vaticano, é provável que a canonização seja marcada para depois do inverno europeu. A beatificação de João Paulo II, em maio de 2011, reuniu 1,5 milhão de peregrinos.

O prefeito da Congregação para as Causas dos Santos explicou, em Rimini, por que, entre outras virtudes, os dois papas, que já são beatos, serão canonizados: "Gostaria de dizer uma coisa sobre essas duas figuras: João XXIII foi o grande profeta e criador do Concílio; João Paulo II é aquele que o colocou em prática e o desenvolveu, em todas as suas componentes e em todas as suas virtualidades. São verdadeiramente duas colunas não somente de cultura cristã, mas também de santidade cristã."