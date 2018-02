Joãosinho Trinta é velado em Museu do Maranhão

O corpo do carnavalesco Joãosinho Trinta está sendo velado desde as 15h de hoje no Museu Histórico e Artístico do Maranhão, no centro de São Luís (MA). Dezenas de pessoas foram ao local para dar um último adeus ao artista maranhense, que morreu na manhã deste sábado em virtude de um choque séptico, pneumonia e infecção urinária, depois de ficar 14 dias internado em uma UTI de um hospital na capital maranhense.

Ao velório foram pessoas comuns com a dona de casa Maria do Carmo Souza. Ela disse que sempre gostou do trabalho do carnavalesco porque ele trazia beleza a uma das festas populares que ela mais gostava. "Sempre assistia o desfile das escolas de samba para ver o que ele tinha feito", disse.

Amanhã pela manhã deverá ser rezada uma missa de corpo presente em homenagem ao carnavalesco e às 13h30 será feito outro culto.

Mais tarde, à noite, o corpo será transladado em um cortejo para o Teatro Arthur Azevedo, onde será velado a noite inteira, até a hora do seu enterro, na manhã de segunda-feira, no cemitério do Gavião, localizado no bairro onde estão as principais agremiações carnavalescas de São Luís.

O puxador de samba enredo da escola de samba carioca Beija Flor, Neguinho da Beija Flor, chega a São Luís na madrugada deste domingo para o velório e o enterro.

Também chegam a São Luís nesta madrugada para dar adeus ao carnavalesco Selminha Sorriso e Claudinho, porta-bandeira e mestre-sala da Beija-Flor. Joãosinho Trinta ganhou os títulos de 1976, 1977, 1978, 1980 e 1983, além de dois vice-campeonatos, em 1986 e 1989, pela escola de samba carioca.